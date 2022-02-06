Украинский боец получил жуткую травму в дебютном бою в UFC

Украинский боец Денис Бондарь проиграл дебютный поединок в UFC. Бондарь выступал в предварительном карде турнира UFC Вегас 47, его соперником был канадский боец смешанных единоборств Малкольм Гордон.
Бой завершился уже через 82 секунды после стартового гонга. В начале отрезка Гордон нанёс несколько точных ударов, после чего Бондарь провёл тейкдаун. Практически сразу же бойцы поднялись в стойку, после чего Гордон провёл ответный тейкдаун. Во время падения рука украинского спортсмена была в захвате, из-за чего он получил серьёзную травму. Бондарь не смог постучать, поэтому ему пришлось объявлять о сдаче голосом.
UFC Вегас 47.
Основной кард:
Джек Херманссон — Шон Стриклэнд
Ник Максимов — Пунахеле Сориано
Карлстон Харрис — Шавкат Рахмонов
Брендан Аллен — Сэм Элви
Брайан Баттл — Тришон Гор
Джулиан Эроса — Стивен Петерсон
Предварительный кард:
Джон Кастаньеда — Майлз Джонс
Хаким Даводу — Майкл Тризано
Марк-Андре Баррио — Чиди Нджокуани
Алексис Дэвис — Юлия Столяренко
Аилтон Алмейда — Данило Маркес
Филип Роу — Джейсон Уитт
Денис Бондарь — Малкольм Гордон — победа Гордона приёмом (травма) в первом раунде.
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