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Украинский боец получил жуткую травму в дебютном бою в UFC

Украинский боец получил жуткую травму в дебютном бою в UFC
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Украинский боец Денис Бондарь проиграл дебютный поединок в UFC. Бондарь выступал в предварительном карде турнира UFC Вегас 47, его соперником был канадский боец смешанных единоборств Малкольм Гордон.

Бой завершился уже через 82 секунды после стартового гонга. В начале отрезка Гордон нанёс несколько точных ударов, после чего Бондарь провёл тейкдаун. Практически сразу же бойцы поднялись в стойку, после чего Гордон провёл ответный тейкдаун. Во время падения рука украинского спортсмена была в захвате, из-за чего он получил серьёзную травму. Бондарь не смог постучать, поэтому ему пришлось объявлять о сдаче голосом.

UFC Вегас 47.

Основной кард:

Джек Херманссон — Шон Стриклэнд
Ник Максимов — Пунахеле Сориано
Карлстон Харрис — Шавкат Рахмонов
Брендан Аллен — Сэм Элви
Брайан Баттл — Тришон Гор
Джулиан Эроса — Стивен Петерсон

Предварительный кард:

Джон Кастаньеда — Майлз Джонс
Хаким Даводу — Майкл Тризано
Марк-Андре Баррио — Чиди Нджокуани
Алексис Дэвис — Юлия Столяренко
Аилтон Алмейда — Данило Маркес
Филип Роу — Джейсон Уитт
Денис Бондарь — Малкольм Гордон — победа Гордона приёмом (травма) в первом раунде.

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