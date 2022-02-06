Украинский боец получил жуткую травму в дебютном бою в UFC

Украинский боец Денис Бондарь проиграл дебютный поединок в UFC. Бондарь выступал в предварительном карде турнира UFC Вегас 47, его соперником был канадский боец смешанных единоборств Малкольм Гордон.



Бой завершился уже через 82 секунды после стартового гонга. В начале отрезка Гордон нанёс несколько точных ударов, после чего Бондарь провёл тейкдаун. Практически сразу же бойцы поднялись в стойку, после чего Гордон провёл ответный тейкдаун. Во время падения рука украинского спортсмена была в захвате, из-за чего он получил серьёзную травму. Бондарь не смог постучать, поэтому ему пришлось объявлять о сдаче голосом.



UFC Вегас 47.



Основной кард:



Джек Херманссон — Шон Стриклэнд

Ник Максимов — Пунахеле Сориано

Карлстон Харрис — Шавкат Рахмонов

Брендан Аллен — Сэм Элви

Брайан Баттл — Тришон Гор

Джулиан Эроса — Стивен Петерсон



Предварительный кард:



Джон Кастаньеда — Майлз Джонс

Хаким Даводу — Майкл Тризано

Марк-Андре Баррио — Чиди Нджокуани

Алексис Дэвис — Юлия Столяренко

Аилтон Алмейда — Данило Маркес

Филип Роу — Джейсон Уитт

Денис Бондарь — Малкольм Гордон — победа Гордона приёмом (травма) в первом раунде.