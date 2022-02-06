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Столяренко проиграла Дэвис, потерпев третье поражение подряд в UFC

Столяренко проиграла Дэвис, потерпев третье поражение подряд в UFC
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В ночь с 5 на 6 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 47. В рамках предварительного карда латвийка Юлия Столяренко встретилась с представительницей Канады Алексис Дэвис.

Бой продлился три раунда и закончился победой Дэвис единогласным решением судей. Для Столяренко это поражение стало третьим подряд в UFC.

Главным событием вечера станет противостояние между Джеком Херманссоном и Шоном Стриклэндом.
Основной кард:
Джек Херманссон — Шон Стриклэнд
Ник Максимов — Пунахеле Сориано
Карлстон Харрис — Шавкат Рахмонов
Брендан Аллен — Сэм Элви
Брайан Баттл — Тришон Гор
Джулиан Эроса — Стивен Петерсон

UFC 2022. UFC Fight Night 200, Лас-Вегас, США
Алексис Дэвис (W) - Юлия Столяренко
06 февраля 2022, воскресенье. 01:15 МСК
Алексис Дэвис
Окончено
UD
Юлия Столяренко
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