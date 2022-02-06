Столяренко проиграла Дэвис, потерпев третье поражение подряд в UFC

В ночь с 5 на 6 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 47. В рамках предварительного карда латвийка Юлия Столяренко встретилась с представительницей Канады Алексис Дэвис.

Бой продлился три раунда и закончился победой Дэвис единогласным решением судей. Для Столяренко это поражение стало третьим подряд в UFC.

Главным событием вечера станет противостояние между Джеком Херманссоном и Шоном Стриклэндом.

Основной кард:

Джек Херманссон — Шон Стриклэнд

Ник Максимов — Пунахеле Сориано

Карлстон Харрис — Шавкат Рахмонов

Брендан Аллен — Сэм Элви

Брайан Баттл — Тришон Гор

Джулиан Эроса — Стивен Петерсон