Максимов победил Сориано единогласным решением судей

В ночь с 5 на 6 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 47. В рамках основного карда американский боец Ник Максимов встречался с другим представителем США Пуханеле Сориано.



Победу единогласным решением судей одержал 24-летний Ник Максимов. На счету американского спортсмена 12 побед (первая победа в UFC) и ни одного поражения, у 29-летнего Сориано 7 побед и теперь одно поражение.

Главным событием вечера станет противостояние между Джеком Херманссоном и Шоном Стриклэндом.



Основной кард:



Джек Херманссон — Шон Стриклэнд

Ник Максимов — Пунахеле Сориано

Карлстон Харрис — Шавкат Рахмонов

Брендан Аллен — Сэм Элви

Брайан Баттл — Тришон Гор

Джулиан Эроса — Стивен Петерсон.