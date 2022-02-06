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Максимов победил Сориано единогласным решением судей

Максимов победил Сориано единогласным решением судей
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В ночь с 5 на 6 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 47. В рамках основного карда американский боец Ник Максимов встречался с другим представителем США Пуханеле Сориано.

Победу единогласным решением судей одержал 24-летний Ник Максимов. На счету американского спортсмена 12 побед (первая победа в UFC) и ни одного поражения, у 29-летнего Сориано 7 побед и теперь одно поражение.
Главным событием вечера станет противостояние между Джеком Херманссоном и Шоном Стриклэндом.

Основной кард:

Джек Херманссон — Шон Стриклэнд
Ник Максимов — Пунахеле Сориано
Карлстон Харрис — Шавкат Рахмонов
Брендан Аллен — Сэм Элви
Брайан Баттл — Тришон Гор
Джулиан Эроса — Стивен Петерсон.

UFC 2022. UFC Fight Night 200, Лас-Вегас, США
Пунахеле Сориано - Ник Максимов (W)
06 февраля 2022, воскресенье. 05:10 МСК
Ник Максимов
Окончено
SD
Пунахеле Сориано
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