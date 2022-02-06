Официально объявлена дата и место проведения боя-реванша Ян — Стерлинг

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг проведёт бой-реванш с временным чемпионом организации, россиянином Петром Яном 10 апреля в рамках мероприятия UFC 273 во Флориде, Джексонвилл, Арена VyStar Veterans Memorial (Соединённые Штаты Америки).

Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.



Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.