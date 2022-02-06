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Стриклэнд победил Херманссона раздельным решением судей

Стриклэнд победил Херманссона раздельным решением судей
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В ночь с 5 на 6 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 47. В рамках основного карда американский боец Шон Стриклэнд встречался с представителем Швеции Джеком Херманссоном.

Победу раздельным решением судей одержал 30-летний Шон Стриклэнд. На счету американского спортсмена 25 побед (это его 11-я победа в UFC) и три поражения (все в UFC), у 33-летнего Херманссона 22 победы (девять из них в UFC) и теперь семь поражений. Этот бой стал главным событием вечера в UFC.

Основной кард:

Джек Херманссон — Шон Стриклэнд
Ник Максимов — Пунахеле Сориано
Карлстон Харрис — Шавкат Рахмонов
Брендан Аллен — Сэм Элви
Брайан Баттл — Тресин Гор
Джулиан Эроса — Стивен Петерсон.

UFC 2022. UFC Fight Night 200, Лас-Вегас, США
Джек Херманссон - Шон Стриклэнд (W)
06 февраля 2022, воскресенье. 05:40 МСК
Шон Стриклэнд
Окончено
SD
Джек Херманссон
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