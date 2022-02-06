Стриклэнд победил Херманссона раздельным решением судей

В ночь с 5 на 6 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 47. В рамках основного карда американский боец Шон Стриклэнд встречался с представителем Швеции Джеком Херманссоном.



Победу раздельным решением судей одержал 30-летний Шон Стриклэнд. На счету американского спортсмена 25 побед (это его 11-я победа в UFC) и три поражения (все в UFC), у 33-летнего Херманссона 22 победы (девять из них в UFC) и теперь семь поражений. Этот бой стал главным событием вечера в UFC.



Основной кард:



Джек Херманссон — Шон Стриклэнд

Ник Максимов — Пунахеле Сориано

Карлстон Харрис — Шавкат Рахмонов

Брендан Аллен — Сэм Элви

Брайан Баттл — Тресин Гор

Джулиан Эроса — Стивен Петерсон.