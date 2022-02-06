Бёрнс пообещал Чимаеву, что его хайп скоро закончится

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс затрагивает шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, перед предстоящим боем.



«Я готов! Убедись, что твоя виза готова! Хайп скоро закончится», — написал Бёрнс в своём «твиттере».



Бёрнс провёл последний бой в июле прошлого года, победив Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.



Чимаев провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.