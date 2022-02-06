Бёрнс: Шавкат — зверь! Он заслуживает много хайпа

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс прокомментировал победу казахстанского бойца Шавката Рахмонова над представителем Гайаны Карлстоном Линдси Харрисом в рамках UFC Вегас 47.
«Шавкат – зверь! Он заслуживает много хайпа! Вау! 15 боёв и 15 побед», – написал Бёрнс в своём «твиттере».
На счету казахстанского спортсмена 15 побед (3 победы в UFC) и ни одного поражения, у 34-летнего Харриса 17 побед и 5 поражений.
Главным событием вечера стало противостояние между Джеком Херманссоном и Шоном Стриклэндом. Стриклэнд победил раздельным решением судей.
Бёрнс провёл последний бой в июле прошлого года, победив Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.
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