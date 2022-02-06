Результаты всех боёв турнира UFC 47 с главным поединком Стриклэнд — Херманссон

В ночь с 5 на 6 февраля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 47. В рамках основного карда в главном бою американский боец Шон Стриклэнд победил представителя Швеции Джека Херманссона.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв турнира.
Шон Стриклэнд победил Джека Херманссона раздельным решением судей (49-46, 47-48, 49-46).
Ник Максимов одолел Пунахеле Сориано раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28).
Шавкат Рахмонов нокаутировал Карлстона Харриса (раунд 1, 4:10).
Брендан Аллен победил Сэма Элви удушающим приёмом (rear-naked choke) – (раунд 2, 2:10).
Брайан Баттл выиграл у Тресина Гора единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Джулиан Эроса победил Стивена Петерсона раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
Джон Кастанеда отправил в нокаут Майлза Джонса техническим сабмишеном (arm triangle) – (раунд 3, 1:38).
Хаким Даводу одолел Майкла Тризано единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Чиди Нжокуани победил Марка-Андре Баррио нокаутом (раунд 1, 0:16).
Алексис Дэвис выиграла у Юлии Столяренко единогласным решением (29-27, 29-27, 30-27).
Аилтон Алмейда победил Данило Маркеса техническим нокаутом (раунд, 2:57).
Филип Роу нокаутировал Джейсона Витта (раунд 2, 2:15).
Малкольм Гордон победил Дениса Бондаря техническим сабмишеном (раунд 1, 1:22).
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