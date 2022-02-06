Результаты всех боёв турнира UFC 47 с главным поединком Стриклэнд — Херманссон

В ночь с 5 на 6 февраля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 47. В рамках основного карда в главном бою американский боец Шон Стриклэнд победил представителя Швеции Джека Херманссона.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв турнира.



Шон Стриклэнд победил Джека Херманссона раздельным решением судей (49-46, 47-48, 49-46).



Ник Максимов одолел Пунахеле Сориано раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28).



Шавкат Рахмонов нокаутировал Карлстона Харриса (раунд 1, 4:10).



Брендан Аллен победил Сэма Элви удушающим приёмом (rear-naked choke) – (раунд 2, 2:10).



Брайан Баттл выиграл у Тресина Гора единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).



Джулиан Эроса победил Стивена Петерсона раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).



Джон Кастанеда отправил в нокаут Майлза Джонса техническим сабмишеном (arm triangle) – (раунд 3, 1:38).



Хаким Даводу одолел Майкла Тризано единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).



Чиди Нжокуани победил Марка-Андре Баррио нокаутом (раунд 1, 0:16).



Алексис Дэвис выиграла у Юлии Столяренко единогласным решением (29-27, 29-27, 30-27).



Аилтон Алмейда победил Данило Маркеса техническим нокаутом (раунд, 2:57).



Филип Роу нокаутировал Джейсона Витта (раунд 2, 2:15).



Малкольм Гордон победил Дениса Бондаря техническим сабмишеном (раунд 1, 1:22).