Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 47

Стали известны имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 47, состоявшегося в ночь с 5 на 6 февраля мск. Этой информацией поделилась пресс-служба UFC в официальном «твиттере» организации.
Лучшим боем вечера признан поединок, в котором приняли участие Джулиан Эроса и Стивен Петерсон (победу раздельным решением судей праздновал Эроса – 29-28, 28-29, 29-28). Бонус в размере $ 100 000 получит только Эроса, так как Петерсон не сделал вес.
Бонусы за лучшее выступление получили Шавкат Рахмонов (нокаутировал Карлстона Харриса – раунд 1, 4:10) и Чиди Нджокуани (победил Марка-Андре Баррио нокаутом – раунд 1, 0:16). Им будет выплачено по $ 50 000.
В главном бою спортивного шоу сразились американский боец Шон Стриклэнд и представитель Швеции Джек Херманссон. Победу раздельным решением судей одержал 30-летний Шон Стриклэнд.
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