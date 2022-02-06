Ян — о Стерлинге: я поломаю этого клоуна

Временный чемпион UFC, россиянин Пётр Ян разместил новый пост в своём «инстаграме», где отреагировал на официальное объявление промоушеном даты и места проведения его боя-реванша с обладателем пояса чемпиона лиги в легчайшем весе, американцем Алджэмейном Стерлингом.
«Будут искры. Я поломаю этого клоуна!» — написал Ян.
Фотографию можно посмотреть на странице Петра Яна в «Инстаграме».
Поединок между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 во Флориде, Джексонвилл, Арена VyStar Veterans Memorial (Соединённые Штаты Америки).
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.
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