Ян — о Стерлинге: я поломаю этого клоуна

Временный чемпион UFC, россиянин Пётр Ян разместил новый пост в своём «инстаграме», где отреагировал на официальное объявление промоушеном даты и места проведения его боя-реванша с обладателем пояса чемпиона лиги в легчайшем весе, американцем Алджэмейном Стерлингом.



«Будут искры. Я поломаю этого клоуна!» — написал Ян.

Фотографию можно посмотреть на странице Петра Яна в «Инстаграме».

Поединок между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 во Флориде, Джексонвилл, Арена VyStar Veterans Memorial (Соединённые Штаты Америки).

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.