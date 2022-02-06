Санта Крус вернулся в ринг после годичного простоя, одержав победу в бою с Карбахалом

В Лас-Вегасе, штат Невада, завершился вечер бокса, в ходе которого сразились чемпион WBA в полулёгком весе, мексиканец Лео Санта Крус и представитель США Кинан Карбахал. Поединок носил статус нетитульного.
Единогласным решением судей (100:90, 100:90, 100:90) победу в этом противостоянии праздновал Санта Крус. Отметим, что в ходе боя у мексиканского спортсмена возникли сложности из-за рассечения над правым глазом.
До этого Санта Крус встречался с Джервонтой Дэвисом, проиграв ему нокаутом. Бой проходил в конце октября 2020 года.
Напомним, ранее сообщалось, что после паузы в 2,5 года победу в бою с Марио Барриосом праздновал бывший чемпион мира в полусреднем весе, американец Кит Турман. В прошлый раз Турман проводил бой в июле 2019 года, когда уступил экс-чемпиону мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.
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