У. Нурмагомедов: если есть мечта, вы сдвинете горы. Хабиб — живой пример этому

23-летний российский боец Усман Нурмагомедов, выступающий в лёгкой весовой категории в промоушене Bellator, выразил мнение, что добиваться можно любой цели, если прилагать для этого необходимые усилия. В качестве примера для подражания Усман назвал своего двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова.
«Если у вас есть мечта, желание и настойчивость – вы сдвинете горы чтоб достичь своей цели. И Хабиб — живой пример этому», — написал Усман в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Усмана Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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