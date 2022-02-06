«Придётся потушить мысль пройти в ноги. Или не придётся?» Исмаилов — про боксёрский бой

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о подготовке к своему первому боксёрскому бою в карьере.

«Подготовка продолжается и с каждым днём всё тяжелее и тяжелее. Тяжело в учении — легко в бою! Надеюсь, так оно и будет.

Впервые в своей карьере биться я буду не по своей дисциплине.

Как-то даже не верится, что огненную мысль «пройти в ноги» мне придётся потушить в своей голове.

Или не придётся?

Рамазан после затяжной пятикилометровой пробежки в гору умудряется меня убедить, что надо поработать на лапах. Ну ничего, я понимаю, это он делает для того, чтобы зарядить меня на победу.

Уже через три недели, 25 февраля, я зайду в ринг за победой, Ин ша Аллах», — написал Исмаилов.

Публикация доступна в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.