«Придётся потушить мысль пройти в ноги. Или не придётся?» Исмаилов — про боксёрский бой
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о подготовке к своему первому боксёрскому бою в карьере.
«Подготовка продолжается и с каждым днём всё тяжелее и тяжелее. Тяжело в учении — легко в бою! Надеюсь, так оно и будет.
Впервые в своей карьере биться я буду не по своей дисциплине.
Как-то даже не верится, что огненную мысль «пройти в ноги» мне придётся потушить в своей голове.
Или не придётся?
Рамазан после затяжной пятикилометровой пробежки в гору умудряется меня убедить, что надо поработать на лапах. Ну ничего, я понимаю, это он делает для того, чтобы зарядить меня на победу.
Уже через три недели, 25 февраля, я зайду в ринг за победой, Ин ша Аллах», — написал Исмаилов.
Публикация доступна в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.
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