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«Мои ребята». Абдель-Азиз поделился ожиданиями от боя Махачев — Дариуш

«Мои ребята». Абдель-Азиз поделился ожиданиями от боя Махачев — Дариуш
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Менеджер Али Абдель-Азиз высказался по поводу боя между Исламом Махачевым и Бенеилом Дариушем, который состоится в ночь с 26 на 27 февраля в рамках UFC Fight Night.

«Знаете, я люблю их обоих. Но нельзя заглядывать за спину Бенеилу, он довольно опасный боец. К тому же это первый поединок Ислама с бойцом из топ-5. Всем это известно. И тот факт, что фанаты смотрят Бенеилу за спину, – это безумие.

С Исламом всё понятно: он будет драться как за титул. А некоторые говорят, что Бенеил для него – это лёгкий бой. С ума сойти!

Они оба мои ребята, и я их люблю. Бенеил стал гораздо сильнее, но и Ислам тоже. Оба бойца стали заметно лучше и уже совсем скоро мы узнаем, кто есть кто. Понимаете? Но мы не можем заглядывать за спину Бенеилу», — приводит слова Абдель-Азиза YouTube-канал VS MMA.

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