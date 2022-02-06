Бывший чемпион ЮАР по боксу найден убитым
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Бывший чемпион ЮАР по боксу в лёгком весе Золани Марали был застрелен в своей квартире в Йоханнесбурге.
Согласно TimesLIVE, в местной полиции считают, что смерть Марали была результатом заказного убийства, и те, кто хорошо его знал, считают, что это не был случайный акт насилия.
«Марали был одной из самых ярких личностей, украшавших ринг ЮАР, как в качестве любителя, так и профессионала. Он был веселым и всегда приятным, но при этом умел попадать в неприятности», — пишет издание
Марали выиграл национальный титул в своем 10-м бою в 2002 году. Всего за свою карьеру Марали провёл 30 боёв, в которых одержал 24 победы и потерпел 6 поражений.
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