Бывший чемпион ЮАР по боксу найден убитым

Бывший чемпион ЮАР по боксу в лёгком весе Золани Марали был застрелен в своей квартире в Йоханнесбурге.

Согласно TimesLIVE, в местной полиции считают, что смерть Марали была результатом заказного убийства, и те, кто хорошо его знал, считают, что это не был случайный акт насилия.

«Марали был одной из самых ярких личностей, украшавших ринг ЮАР, как в качестве любителя, так и профессионала. Он был веселым и всегда приятным, но при этом умел попадать в неприятности», — пишет издание

Марали выиграл национальный титул в своем 10-м бою в 2002 году. Всего за свою карьеру Марали провёл 30 боёв, в которых одержал 24 победы и потерпел 6 поражений.