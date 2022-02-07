Эдди Хирн: Конор Макгрегор стал настоящим кошмаром для UFC

Боксёрский промоутер Эдди Хирн высказался по поводу влияния ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.
«Получить контракт с UFC — это большая честь. Вы видите этих ребят, которые выходят из Bellator, или Cage Warriors, или где бы то ни было, но мысль о получении контракта с UFC — это главная мечта.
Но я чувствую, что в UFC не хотят, чтобы ты становился чем-то большим, чем просто игрок. Конор Макгрегор стал больше, чем UFC. Я долго смеялся только от мысли о том, какой беспорядок он наводит в этой организации, потому что уже не совсем то, что называется игрой. Он стал настоящим кошмаром для них», — приводит слова Хирна BJPenn.
В последний раз Макгрегор сражался на турнире UFC 264, который состоялся в ночь с 10 на 11 июля мск. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
- 7 февраля 2022
-
00:13
- 6 февраля 2022
-
23:28
-
21:56
-
20:43
-
19:40
-
18:25
-
17:41
-
17:17
-
16:03
-
14:57
-
14:32
-
13:28
-
11:27
-
11:12
-
10:40
-
10:05
-
09:35
-
09:21
-
07:58
-
07:38
-
07:19
-
06:33
-
06:22
-
06:08
-
05:54
-
05:38
-
05:08
-
02:08
-
00:40
- 5 февраля 2022
-
23:36
-
22:49
-
21:37
-
20:36
-
19:48
-
18:44