Эдди Хирн: Конор Макгрегор стал настоящим кошмаром для UFC

Боксёрский промоутер Эдди Хирн высказался по поводу влияния ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

«Получить контракт с UFC — это большая честь. Вы видите этих ребят, которые выходят из Bellator, или Cage Warriors, или где бы то ни было, но мысль о получении контракта с UFC — это главная мечта.



Но я чувствую, что в UFC не хотят, чтобы ты становился чем-то большим, чем просто игрок. Конор Макгрегор стал больше, чем UFC. Я долго смеялся только от мысли о том, какой беспорядок он наводит в этой организации, потому что уже не совсем то, что называется игрой. Он стал настоящим кошмаром для них», — приводит слова Хирна BJPenn.

В последний раз Макгрегор сражался на турнире UFC 264, который состоялся в ночь с 10 на 11 июля мск. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.