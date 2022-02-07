Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Первый в истории турнир Eagle FC в США собрал полмиллиона просмотров

Первый в истории турнир Eagle FC в США собрал полмиллиона просмотров
Комментарии

Первый турнир организации Eagle FC в США собрал более 500 000 просмотров. Стоит отметить, что трансляция была бесплатной.

Промоушен Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC, россиянину Хабибу Нурмагомедову. Напомним, Eagle FC 44 стал первым турниром лиги на территории США. В главном бою соревнования встречались россиянин Сергей Харитонов и представитель Нидерландов Тайрон Спонг. Харитонов одолел оппонента техническим нокаутом во втором раунде. В соглавном бою турнира легендарный американский боец Рашад Эванс победил бразильца Габриэля Чекко единогласным решением судей со счётом 30-27.

Также россиянин Рамазан Курамагомедов победил Джона Ховарда единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26), а Раймонд Магомедалиев взял верх над Энтони Нжокуани техническим нокаутом (1-й раунд, 2:49)

Хабиб угадал с Харитоновым. Десантник-самбист катком переехал элитного боксёра Хабиб угадал с Харитоновым. Десантник-самбист катком переехал элитного боксёра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022