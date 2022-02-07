Первый в истории турнир Eagle FC в США собрал полмиллиона просмотров

Первый турнир организации Eagle FC в США собрал более 500 000 просмотров. Стоит отметить, что трансляция была бесплатной.

Промоушен Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC, россиянину Хабибу Нурмагомедову. Напомним, Eagle FC 44 стал первым турниром лиги на территории США. В главном бою соревнования встречались россиянин Сергей Харитонов и представитель Нидерландов Тайрон Спонг. Харитонов одолел оппонента техническим нокаутом во втором раунде. В соглавном бою турнира легендарный американский боец Рашад Эванс победил бразильца Габриэля Чекко единогласным решением судей со счётом 30-27.

Также россиянин Рамазан Курамагомедов победил Джона Ховарда единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26), а Раймонд Магомедалиев взял верх над Энтони Нжокуани техническим нокаутом (1-й раунд, 2:49)