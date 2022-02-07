«Интернет — моя территория». Мага Исмаилов показал смешное видео из Таиланда

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов выложил в своём инстаграме видео с соотечественником Анатолием Малыхиным.

«Толя Малыхин гигант, но Интернет — это моя территория. 11 февраля Толе предстоит сразится за пояс чемпиона ONE FC. Давайте пожелаем ему удачи! Толян, жду тебя с победой», — написал Исмаилов.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Магомеда Исмаилова.

35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. В последний раз Магомед сражался в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл соотечественнику Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Напомним, это был их второй бой. В октябре 2018 года была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.

Ранее стало известно, что Магомед Исмаилов 25 февраля проведёт бой по правилам бокса. Его соперником станет нигериец Оланреваджу Дуродола (37 побед — 9 поражений).

Недавно сам Исмаилов рассказал о подготовке к своему первому боксёрскому бою в карьере.