«Интернет — моя территория». Мага Исмаилов показал смешное видео из Таиланда

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов выложил в своём инстаграме видео с соотечественником Анатолием Малыхиным.
«Толя Малыхин гигант, но Интернет — это моя территория. 11 февраля Толе предстоит сразится за пояс чемпиона ONE FC. Давайте пожелаем ему удачи! Толян, жду тебя с победой», — написал Исмаилов.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Магомеда Исмаилова.
35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. В последний раз Магомед сражался в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл соотечественнику Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Напомним, это был их второй бой. В октябре 2018 года была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.
Ранее стало известно, что Магомед Исмаилов 25 февраля проведёт бой по правилам бокса. Его соперником станет нигериец Оланреваджу Дуродола (37 побед — 9 поражений).
Недавно сам Исмаилов рассказал о подготовке к своему первому боксёрскому бою в карьере.
- 7 февраля 2022
-
14:34
-
13:49
-
12:58
-
12:16
-
11:38
-
10:36
-
09:28
-
00:13
- 6 февраля 2022
-
23:28
-
21:56
-
20:43
-
19:40
-
18:25
-
17:41
-
17:17
-
16:03
-
14:57
-
14:32
-
13:28
-
11:27
-
11:12
-
10:40
-
10:05
-
09:35
-
09:21
-
07:58
-
07:38
-
07:19
-
06:33
-
06:22
-
06:08
-
05:54
-
05:38
-
05:08
-
02:08