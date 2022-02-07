Адесанья: не верю в то, что Уиттакер перестал меня ненавидеть

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался по поводу своего будущего соперника Роберта Уиттакера.

«Уиттакер говорит, что перестал меня ненавидеть. Как это возможно? С чего бы ему резко изменить мнение? Я знаю этого парня, потому что уже дрался с ним.

Я недавно видел ролик, где он сказал: «Я не тот же Роберт, что и в 2019 году». Но и я не тот же боец. Он не единственный, кто развивается. Я тоже развиваюсь — и быстро. Так что в этом плане он не особенный», — приводит слова Адесаньи FOX Sports.

Напомним, первый бой между Адесаньей и Уиттакером состоялся в октябре 2019 года — тогда Исраэль одержал победу нокаутом во втором раунде.



В марте 2021 года Адесанья провёл титульный бой в полутяжёлом весе, проиграв Яну Блаховичу. После этого он вернулся в свою весовую категорию.