Фёдор Емельяненко — о UFC: не всё там происходит культурно и прилично

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказался по поводу возможного перехода чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова в UFC.
«Есть опасения за Вадима. Мы знаем, как в UFC поступают с бойцами, когда им выгодно. Тому же Андрею Орловскому, например, не давали бои и не отпускали. Помнится, был такой скандал, и не только у Андрея. Не всё там происходит культурно и прилично. Наверное, у каждого бойца есть подобное воспоминание по работе с этой организацией. Но если Вадим примет решение выступать там, будем его поддерживать. А что касается меня, то я никогда не разменивал отношения на деньги, отношения — превыше всего», — цитирует Емельяненко ТАСС.
Ранее Немков не исключил, что может сменить весовую категорию или перейти в другой промоушен.
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