Рамирес: не знаю, почему Бивол говорит, что они предлагали мне бой

Бывший чемпион мира во втором среднем весе и обязательный претендент на титул WBA в полутяжёлом весе Хильберто Рамирес заявил, что не отказывался от боя с чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом.



«Я не знаю, почему он говорит, что они предлагали мне бой. Но он ошибается. Не было никакого контракта, который отправляли бы мне или Golden Boy, однако был контракт, который Golden Boy отправила ему и его команде на бой в декабре. Я не знаю, почему он рассказывает ложь и остаётся такой пешкой, пытаясь всеми силами избежать этого поединка. Лишь вопрос времени, когда этот чемпионский пояс окажется в моих руках.



После Бивола моей целью станет Джо Смит, потому что у него мой пояс WBO, которым я владел во втором среднем весе. Я лучший полутяж мира, в этом нет никаких сомнений. Неслучайно чемпионы боятся говорить обо мне, но скоро у них не останется выбора. Я разберусь со Смитом за шесть раундов», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.