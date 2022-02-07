«20 лет назад всё закончилось бы плачевно». Харитонов — про конфликт с Яндиевым

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов высказался о конфликте с бойцом Адамом Яндиевым.
«Было неприятно, когда обсуждалась эта ситуация, все переживали, в том числе и родители. Я себя знаю на 200 процентов. Если бы это произошло лет 20 назад, то всё бы закончилось очень плачевно, и я бы сейчас уже давно был в местах не столь отдалённых.
Так что я набрался опыта и я сторонник решения вопросов законными методами, а не беспределом», — рассказал Сергей Харитонов в интервью YouTube-каналу «УШАТАЙКА».
В 2020 году Яндиев на одном из турниров по смешанным единоборствам напал на Харитонова. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. Харитонов написал два заявления в полицию: одно по факту побоев, второе — с обвинением Яндиева в мошенничестве. Вскоре стороны помирились и отказались от претензий.
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