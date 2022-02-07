Дастин Порье намекнул на скорое завершение карьеры

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье намекнул, что может завершить карьеру в смешанных единоборствах, проводя сессию вопросов и ответов со своими фанатами в «Твиттере».
«Я не знаю, что будет дальше», — ответил Дастин Порье на вопрос фаната, когда он будет драться в следующий раз.
«Завершишь карьеру?» — уточнил один из пользователей в реплаях.
«Посмотрим», — ответил Порье.
Что касается потенциального четвёртого поединка с Конором Макгрегором, то здесь Порье ответил достаточно прямолинейно: «Вероятно, нет».
Ранее сообщалось, что Порье выразил согласие провести бой с соотечественником Нейтом Диазом. В последний раз Дастин сражался на турнире UFC 269, где ему противостоял бразилец Чарльз Оливейра. Бой завершился победой Оливейры за счёт удушающего приёма.
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