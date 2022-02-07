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Дастин Порье намекнул на скорое завершение карьеры

Дастин Порье намекнул на скорое завершение карьеры
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье намекнул, что может завершить карьеру в смешанных единоборствах, проводя сессию вопросов и ответов со своими фанатами в «Твиттере».

«Я не знаю, что будет дальше», — ответил Дастин Порье на вопрос фаната, когда он будет драться в следующий раз.

«Завершишь карьеру?» — уточнил один из пользователей в реплаях.

«Посмотрим», — ответил Порье.

Что касается потенциального четвёртого поединка с Конором Макгрегором, то здесь Порье ответил достаточно прямолинейно: «Вероятно, нет».

Ранее сообщалось, что Порье выразил согласие провести бой с соотечественником Нейтом Диазом. В последний раз Дастин сражался на турнире UFC 269, где ему противостоял бразилец Чарльз Оливейра. Бой завершился победой Оливейры за счёт удушающего приёма.

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