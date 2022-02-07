Экс-чемпион мира Истер госпитализирован. В него трижды стреляли при попытке ограбления
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Бывший чемпион мира IBF в лёгком весе Роберт Истер-младший перенёс операцию после того, как в него трижды выстрелили во время ограбления в его родном городе Цинциннати (штат Огайо, США), сообщает BoxingScene со ссылкой на канал WTOL 11.
Как сообщает источник, к экс-чемпиону мира подошли несколько вооружённых мужчин и потребовали, чтобы он отдал им деньги и ценные вещи. Истер попытался убежать, однако в него трижды выстрелили.
Спортсмен был госпитализирован, ему потребовалась экстренная операция. Жизни боксёра ничего не угрожает.
Ожидалось, что Истер может вернуться на ринг в первом квартале 2022 года. Дата его следующего боя не назначена, однако в настоящий момент спортсмена ждёт длительное восстановление после операции.
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