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Экс-чемпион мира Истер госпитализирован. В него трижды стреляли при попытке ограбления

Экс-чемпион мира Истер госпитализирован. В него трижды стреляли при попытке ограбления
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Бывший чемпион мира IBF в лёгком весе Роберт Истер-младший перенёс операцию после того, как в него трижды выстрелили во время ограбления в его родном городе Цинциннати (штат Огайо, США), сообщает BoxingScene со ссылкой на канал WTOL 11.

Как сообщает источник, к экс-чемпиону мира подошли несколько вооружённых мужчин и потребовали, чтобы он отдал им деньги и ценные вещи. Истер попытался убежать, однако в него трижды выстрелили.

Спортсмен был госпитализирован, ему потребовалась экстренная операция. Жизни боксёра ничего не угрожает.

Ожидалось, что Истер может вернуться на ринг в первом квартале 2022 года. Дата его следующего боя не назначена, однако в настоящий момент спортсмена ждёт длительное восстановление после операции.

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