Биспинг: Силве сейчас около 90 лет, и он всё ещё может победить Джейка Пола

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг высказался о потенциальном поединке между блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом UFC Андерсоном Силвой.



«Я видел поединки Джейка Пола. Видел, что он выглядел в них, мягко сказать, не очень хорошо. Я видел, что он выбирает маленьких парней и из другого вида спорта. Ещё я видел, что он говорит о своём поединке с Андерсоном Силвой. Силве сейчас около 90 лет, хотя думаю, что Андерсон всё ещё может победить его», — приводит слова Биспинга BJPenn.



В 2021 году Пол провёл три боя. В апреле он нокаутировал бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена, в августе раздельным решением судей одолел бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли, а затем отправил его же в нокаут в бою-реванше.

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