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Густафссон – о Чимаеве: он в полусреднем весе, но бьёт, как тяжеловес

Густафссон – о Чимаеве: он в полусреднем весе, но бьёт, как тяжеловес
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Шведский боец UFC Александр Густафссон высказался о соотечественнике Хамзате Чимаеве.

«Он в полусреднем весе, но бьёт как тяжеловес, силён, как тяжеловес, быстр, как легковес. Он работает усерднее, чем я когда-либо работал. Он проводит, по крайней мере, пять тренировок в день. В расцвете сил, когда я дрался с Джоном Джонсом и теми парнями, я проводил по три тренировки в день и делал около 20 раундов в каждой спарринговой сессии. Мои кондиции были сумасшедшими. Но этот парень… Он работает лучше меня. Он не устаёт», — приводит слова Густаффсона MMA Fighting со ссылкой на The MMA Hour.

Чимаев в последний раз сражался на турнире UFC 267, когда ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

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