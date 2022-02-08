Густафссон – о Чимаеве: он в полусреднем весе, но бьёт, как тяжеловес

Шведский боец UFC Александр Густафссон высказался о соотечественнике Хамзате Чимаеве.
«Он в полусреднем весе, но бьёт как тяжеловес, силён, как тяжеловес, быстр, как легковес. Он работает усерднее, чем я когда-либо работал. Он проводит, по крайней мере, пять тренировок в день. В расцвете сил, когда я дрался с Джоном Джонсом и теми парнями, я проводил по три тренировки в день и делал около 20 раундов в каждой спарринговой сессии. Мои кондиции были сумасшедшими. Но этот парень… Он работает лучше меня. Он не устаёт», — приводит слова Густаффсона MMA Fighting со ссылкой на The MMA Hour.
Чимаев в последний раз сражался на турнире UFC 267, когда ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.
- 8 февраля 2022
-
02:51
-
00:55
- 7 февраля 2022
-
23:50
-
22:53
-
21:40
-
20:56
-
19:51
-
18:50
-
18:05
-
16:46
-
15:55
-
14:34
-
13:49
-
12:58
-
12:16
-
11:38
-
10:36
-
09:28
-
00:13
- 6 февраля 2022
-
23:28
-
21:56
-
20:43
-
19:40
-
18:25
-
17:41
-
17:17
-
16:03
-
14:57
-
14:32
-
13:28
-
11:27
-
11:12
-
10:40
-
10:05
-
09:35