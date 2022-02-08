Подготовка Алджэмейна Стерлинга к бою с Петром Яном. Видео

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг выложил видео, в котором показал, как он готовится к предстоящему бою с россиянином Петром Яном.

Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.



Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежащего Алджэмейна, что запрещено правилами.

Бой-реванш Стерлинг – Ян состоится в соглавном мероприятии UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Изначально противостояние должно было пройти 5 марта.