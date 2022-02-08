«Пашем». Александр Емельяненко показал видео ударной тренировки

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал видео со своей тренировки перед боем с американцем Джеффом Монсоном.

«Пашем», — написал Емельяненко.

В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.



Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. Следующий бой Александр проведёт с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок, запланированный на 23 февраля, состоится в промоушене Hardcore MMA.