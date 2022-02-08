Бехрамов снялся с боя против Корешкова. Новым оппонентом россиянина стал Ренкаунтр

Россиянин Мухамед Берхамов получил травму и не сможет принять участие в турнире Bellator 274, где он должен был сразиться с соотечественником Андреем Корешковым. Новым оппонентом бойца станет американец Ченси Ренкаунтр.

Напомним, в последнем бою Корешков одержал третью победу подряд над Сабахом Хомаси единогласным решением судей в августе. Этот бой ознаменовал возвращение Корешкова в Bellator после одного боя с AMC Fight Nights в феврале прошлого года, где он победил Адриана Родригеса в первом раунде.

Основной кард Bellator 274.



Нейман Грейси – Логан Сторли

Андрей Корешков – Ченси Ренкаунтр

Вета Артега – Кери Тейлор-Мелендес

Саид Совма – Дэвион Франклин



Предварительный кард.



Георгий Караханян – Адам Пикколотти

Мандел Налло – Ник Браун

Джейлон Бейтс – Крис Дисонелл

Кори Сэмуэлс – Джастин Монтальво

Исайя Хокит – Альберт Биркхед