Бехрамов снялся с боя против Корешкова. Новым оппонентом россиянина стал Ренкаунтр

Россиянин Мухамед Берхамов получил травму и не сможет принять участие в турнире Bellator 274, где он должен был сразиться с соотечественником Андреем Корешковым. Новым оппонентом бойца станет американец Ченси Ренкаунтр.
Напомним, в последнем бою Корешков одержал третью победу подряд над Сабахом Хомаси единогласным решением судей в августе. Этот бой ознаменовал возвращение Корешкова в Bellator после одного боя с AMC Fight Nights в феврале прошлого года, где он победил Адриана Родригеса в первом раунде.
Основной кард Bellator 274.
Нейман Грейси – Логан Сторли
Андрей Корешков – Ченси Ренкаунтр
Вета Артега – Кери Тейлор-Мелендес
Саид Совма – Дэвион Франклин
Предварительный кард.
Георгий Караханян – Адам Пикколотти
Мандел Налло – Ник Браун
Джейлон Бейтс – Крис Дисонелл
Кори Сэмуэлс – Джастин Монтальво
Исайя Хокит – Альберт Биркхед
- 8 февраля 2022
-
11:48
-
11:21
-
10:11
-
09:23
-
08:50
-
02:51
-
00:55
- 7 февраля 2022
-
23:50
-
22:53
-
21:40
-
20:56
-
19:51
-
18:50
-
18:05
-
16:46
-
15:55
-
14:34
-
13:49
-
12:58
-
12:16
-
11:38
-
10:36
-
09:28
-
00:13
- 6 февраля 2022
-
23:28
-
21:56
-
20:43
-
19:40
-
18:25
-
17:41
-
17:17
-
16:03
-
14:57
-
14:32
-
13:28