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Бехрамов снялся с боя против Корешкова. Новым оппонентом россиянина стал Ренкаунтр

Бехрамов снялся с боя против Корешкова. Новым оппонентом россиянина стал Ренкаунтр
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Россиянин Мухамед Берхамов получил травму и не сможет принять участие в турнире Bellator 274, где он должен был сразиться с соотечественником Андреем Корешковым. Новым оппонентом бойца станет американец Ченси Ренкаунтр.

Напомним, в последнем бою Корешков одержал третью победу подряд над Сабахом Хомаси единогласным решением судей в августе. Этот бой ознаменовал возвращение Корешкова в Bellator после одного боя с AMC Fight Nights в феврале прошлого года, где он победил Адриана Родригеса в первом раунде.

Основной кард Bellator 274.

Нейман Грейси – Логан Сторли
Андрей Корешков – Ченси Ренкаунтр
Вета Артега – Кери Тейлор-Мелендес
Саид Совма – Дэвион Франклин

Предварительный кард.

Георгий Караханян – Адам Пикколотти
Мандел Налло – Ник Браун
Джейлон Бейтс – Крис Дисонелл
Кори Сэмуэлс – Джастин Монтальво
Исайя Хокит – Альберт Биркхед

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