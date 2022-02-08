Бывший сотрудник ОМОНа погиб после драки с боксёром из Бийска

32-летний боксёр Павел Мамешин отправлен в следственный изолятор. 21 января в одном из баров Бийска мужчина до смерти избил бывшего сотрудника ОМОНа.

«По данным следствия, вечером 21 января 2022 года в одном из баров города Бийска между двумя незнакомыми мужчинами возник конфликт по малозначительному поводу, в ходе которого произошла драка. 32-летний местный житель нанёс несколько ударов 29-летнему мужчине, в результате которых он упал и ударился головой. 31 января потерпевший скончался в медицинском учреждении от открытой черепно-мозговой травмы.

По ходатайству следователя СК в отношении подозреваемого 2 февраля судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств для предъявления мужчине обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.