Курбанов и Тейшейра подписали соглашение на бой. Поединок состоится в Екатеринбурге

Боксёр Академии единоборств РМК Магомед Курбанов (22-0, 13 КО) проведёт бой против бразильца Патрика Тейшейры (31-2, 22 КО) в Екатеринбурге. На кону будет стоять титул WBO International.



Встреча станет соглавным событием турнира RCC Boxing Promotions, который запланирован на 26 марта. В этот же день Евгений Тищенко выйдет в ринг против действующего чемпиона мира WBA Рияда Мерхи.



Поединок между Курбановым и Тейшейрой должен был состояться ещё в декабре, но бой отменили буквально за несколько часов до турнира из-за проблем со здоровьем у российского боксёра. Спортсмену стало плохо утром перед поединком в Екатеринбурге, однако окончательное решение сняться с поединка было принято во время тейпирования — температура боксёра за два часа до боя держалась на уровне 39 градусов. Команда вместе с врачами, организаторами и промоутерами приняла решение не рисковать здоровьем спортсмена.