Фьюри — о потенциальном боксёрском бое с Нганну: он настоящая машина

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, британец Тайсон Фьюри высказался по поводу потенциального боксёрского поединка с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
«Он настоящая машина, это точно. Он определённо хороший панчер и всё такое, но давайте посмотрим правде в глаза: это не борцовский поединок, здесь нет захватов и тейкдаунов. Это просто бой в стойке и в перчатках. На данный момент Диллиан Уайт для меня гораздо более сложный вызов, чем Фрэнсис Нганну, поэтому сейчас я сосредоточен на Уайте», — приводит слова Фьюри ESPN.
Ранее Нганну делал заявление, что больше не будет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что частью его следующего контракта должен стать бокс, так как в UFC ему платят слишком мало.
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