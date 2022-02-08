UFC подписала соглашение с Saran Media Group о распространении своего контента в СНГ

Крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам UFC и известный медиахолдинг Saran Media Group подписали эксклюзивное многолетнее соглашение о дистрибуции на территории стран СНГ.

В список стран, которые будут получать эксклюзивный контент, вошли: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В рамках партнёрства UFC расширяет сотрудничество с Saran Media Group, у которой уже есть права на распространение контента UFC в Турции, Исландии и Румынии.

«Мы рады объявить о сделке с Saran Media Group. Мы стремимся развивать спорт и представлять перспективных спортсменов ММА со всего мира. Это партнёрство даст нашим болельщикам в СНГ доступ к захватывающим боям UFC и будет способствовать развитию нашего бренда и спорта в регионе», — сказал вице-президент UFC в России и СНГ Андрей Громовский.