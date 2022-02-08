Рэпер Shokk записал видео с извинением перед Хабибом и народом Дагестана

Российский исполнитель Дмитрий Бамберг, более известный под псевдонимом Shokk, принёс извинения бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Ранее под его авторством появился комментарий, где он заявлял, что Хабиб не является лучшим бойцом, и сегодня даже бы не попал в топ-10.



«Всем привет, меня зовут Дима Бамберг, и я хотел бы извиниться. Хабиб Абдулманапович, я хотел бы перед вами извиниться. У меня в последнее время не было доступа к «Инстаграму», его вёл не я. Я ничего общего с рэпером Shokk-ом не имею. Именно он вёл мой «Инстаграм» и писал критику в ваш адрес. Он всегда так делает, пишет гадости и хайпит. Жизнь его ничему не учит.

Я хотел бы извиниться перед дагестанским народом, я сменил пароль в «Инстаграме» и постараюсь впредь такого не допускать. Извините», – сказал Бамберг в своём «инстаграме».

Рэпер Shokk записал видео с извинением перед Хабибом: