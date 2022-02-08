Менеджер Яна рассказал, в каком случае у Стерлинга появятся шансы во время боя с Петром

Саят Абдрахманов, менеджер бойца клуба «Архангел Михаил», временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, признался, что никакой недооценки американца Алджэмейна Стерлинга в лагере Яна нет.
«Какой-либо недооценки Стерлинга как спортсмена нет. За всеми этими разговорами, клоунадой с его стороны всё равно это хороший топовый боец, у которого серьёзный послужной список, который представляет угрозу. Ни в коем случае нельзя его недооценивать.
Единственный шанс у Стерлинга будет, только если Пётр, во-первых, будет эмоционален в поединке с ним, а во-вторых, если он будет его недооценивать. Если Пётр будет хладнокровен и будет делать свою работу, то тогда у Стерлинга шансов будет немного. Естественно, Стерлинг на это и рассчитывает, он пытается вывести Петра из равновесия. Но в лагере, в команде нет недооценки Стерлинга», — сказал Абдрахманов в интервью на канале «Разрешите вас перебить» в YouTube.
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