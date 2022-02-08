Лига ACA назвала имя первого из восьми участников Гран-при легковесов

Первым из восьми участников Гран-при легковесов станет казахстанский боец Артём Резников. Об этом рассказал президент ACA Алексей Яценко.
Восьмёрка «на выбывание» стартует весной 2022 года. Победитель в финальном бою получит $ 200 тыс., помимо гонораров за каждый бой в предварительных этапах. Суммарный призовой фонд турнира составит свыше $ 800 тыс.
Ранее стало известно, что бойцы АСА Рустам Керимов и Абдул-Рахман Дудаев получили бонусы за лучший бой вечера на турнире ACA 135. По итогам соревнований Рустам Керимов получил $ 50 тыс., Абдул-Рахман Дудаев — $ 25 тыс. Как сообщил Яценко, начиная со 135-го турнира лига внесла коррективы в бонусную политику, и будет справедливо, если отмечать будут обоих участников лучшего противостояния, а не только победителя. Однако это будет касаться только тех боёв, которые пройдут все отведённые раунды.
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