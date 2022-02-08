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Рэпер Shokk: я люблю Кавказ, Хабиба — нет

Рэпер Shokk: я люблю Кавказ, Хабиба — нет
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Российский исполнитель Дмитрий Бамберг, более известный под псевдонимом Shokk, вновь высказался о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе, россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«А если без шуток: я люблю Кавказ, Хабиба — нет. Зато Забита и Дагестан люблю. Хамзат Чимаев — чемпион UFC во всех весовых», — написал Бамберг в «сториз» своего «инстаграма».

Ранее под авторством исполнителя появился комментарий, где он заявлял, что Хабиб не является лучшим бойцом и сегодня даже бы не попал в топ-10. Позже Бамберг принёс извинения.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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