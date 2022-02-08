Шавкат Рахмонов: в России бойцов на допинг не проверяют, они могут делать что угодно

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов высказался о будущем поединке между чемпионом Eagle FC в среднем дивизионе Фаридуном Одиловым и бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко, коснувшись при этом темы допинга в России.
«Одилов молодой и голодный, а Шлеменко в возрасте уже. Одилов может и бороться, и боксировать, а Шлеменко будет в стойке работать, он же не борец. У Одилова неплохая борьба, не сказать, что супер, но он сам вольник и физически крепок.
Раньше у него с функционалом были проблемы, но сейчас не знаю как. По крайней мере, в России кто выступает, их на допинг не проверяют, они могут делать что угодно. Они с такими мышцами выходят, непонятно, откуда они у них берутся? Я столько лет занимаюсь, у меня их нет, потому что я и не употреблял ничего», — сказал Рахмонов в интервью на канале «Разрешите вас перебить» в YouTube.
- 9 февраля 2022
-
00:03
- 8 февраля 2022
-
23:36
-
23:22
-
22:19
-
22:05
-
21:08
-
20:19
-
20:08
-
18:54
-
18:17
-
17:57
-
16:45
-
15:14
-
14:27
-
13:52
-
13:27
-
12:32
-
11:48
-
11:21
-
10:11
-
09:23
-
08:50
-
02:51
-
00:55
- 7 февраля 2022
-
23:50
-
22:53
-
21:40
-
20:56
-
19:51
-
18:50
-
18:05
-
16:46
-
15:55
-
14:34
-
13:49