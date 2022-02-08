Шавкат Рахмонов: в России бойцов на допинг не проверяют, они могут делать что угодно

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов высказался о будущем поединке между чемпионом Eagle FC в среднем дивизионе Фаридуном Одиловым и бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко, коснувшись при этом темы допинга в России.



«Одилов молодой и голодный, а Шлеменко в возрасте уже. Одилов может и бороться, и боксировать, а Шлеменко будет в стойке работать, он же не борец. У Одилова неплохая борьба, не сказать, что супер, но он сам вольник и физически крепок.

Раньше у него с функционалом были проблемы, но сейчас не знаю как. По крайней мере, в России кто выступает, их на допинг не проверяют, они могут делать что угодно. Они с такими мышцами выходят, непонятно, откуда они у них берутся? Я столько лет занимаюсь, у меня их нет, потому что я и не употреблял ничего», — сказал Рахмонов в интервью на канале «Разрешите вас перебить» в YouTube.