Конор Макгрегор встретился с Джастином Бибером. Фото

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своём «инстаграме», рассказав о встрече с популярным канадским певцом Джастином Бибером.
«Сегодня я снова столкнулся с Джастином. На Багамах! Он всегда появляется из ниоткуда. Как же я люблю этого паренька! Да благословит тебя господь, брат мой, как всегда был рад тебя видеть», — написал Макгрегор.
Фотографии можно посмотреть на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».
Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
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