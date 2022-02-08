Конор Макгрегор встретился с Джастином Бибером. Фото

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своём «инстаграме», рассказав о встрече с популярным канадским певцом Джастином Бибером.



«Сегодня я снова столкнулся с Джастином. На Багамах! Он всегда появляется из ниоткуда. Как же я люблю этого паренька! Да благословит тебя господь, брат мой, как всегда был рад тебя видеть», — написал Макгрегор.

Фотографии можно посмотреть на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.