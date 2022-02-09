Стал известен следующий соперник Мовсара Евлоева в UFC

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев вернётся в октагон 4 июня, сообщает инсайдер Брэтт Окамото в своём «твиттере». Соперником россиянина станет американский спортсмен Дэн Иге.
Евлоев выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл пять поединков и во всех победил. После успеха в схватке с Хакимом Даводу Мовсар в июне 2021 года поднялся на 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона. Напомним, cпустя несколько дней после турнира Евлоев сообщил, что теперь будет представлять в UFC не только Россию, но и Казахстан. Всего на счету Евлоева 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед.
В январе Евлоев должен был провести бой с Илией Топурией, однако снялся с турнира UFC 270 из-за положительного теста на коронавирус.
Дэн Иге провёл в карьере 20 боёв, потерпев пять поражений. Три из них пришлись на последние четыре боя.
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