«Он не был травмирован». Волкановски обвинил Холлоуэя в симуляции

Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался о желании Макса Холлоуэя выступить запасным в его титульном поединке с Корейским Зомби.



«Макс Холлоуэй хочет быть щапасным в бою, участником которого он изначально должен был стать. Другими словами, он никогда не был травмирован. На самом деле он просто надеялся, что ему не придется драться со мной, или, если и драться, то тогда, когда я готовлюсь к поединку с кем-то другим. Конечно, попытка — не пытка, но я говорю «Нет», — написал Адександер Волкановски на своей странице в «твиттере».



Напомним, Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором должен был встретиться с чемпионом организации в полулёгком весе Алексом Волкановски. Сообщалось, что Макс усугубил старую травму на тренировке, из-за чего и принял решение сняться с боя.



В итоге титульный поединок был перенесён на турнир UFC 273, который состоится 9 апреля.



Волкановски выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года. Он — действующий чемпион UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.

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