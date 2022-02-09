Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Реванш Фрейре и Макки может пройти в апреле

Реванш Фрейре и Макки может пройти в апреле
Комментарии

Чемпион Bellator в лёгком весе, представитель Бразилии Патрисио Фрейре и обладатель чемпионского пояса промоушена в полулёгкой весовой категории Эй Джей Макки могут провести бой-реванш в апреле, сообщает MMAFighting.

Первый бой между Фрейре и Макки состоялся в августе 2021 года на турнире Bellator 263. В том поединке победу праздновал Макки, успешно проведший приём в первом раунде.

Фрейре в том поединке потерял титул чемпиона полулёгкого дивизиона, однако сохранил пояс в лёгком весе.

Эй Джей Макки провёл в профессиональных смешанных единоборствах 18 поединков, одержав в них 18 побед. Патрисио Фрейре в 37 поединках на профессиональнйо сцене ММА одержал 32 победы и пять раз потерпел поражение.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022