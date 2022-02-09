Реванш Фрейре и Макки может пройти в апреле

Чемпион Bellator в лёгком весе, представитель Бразилии Патрисио Фрейре и обладатель чемпионского пояса промоушена в полулёгкой весовой категории Эй Джей Макки могут провести бой-реванш в апреле, сообщает MMAFighting.



Первый бой между Фрейре и Макки состоялся в августе 2021 года на турнире Bellator 263. В том поединке победу праздновал Макки, успешно проведший приём в первом раунде.



Фрейре в том поединке потерял титул чемпиона полулёгкого дивизиона, однако сохранил пояс в лёгком весе.



Эй Джей Макки провёл в профессиональных смешанных единоборствах 18 поединков, одержав в них 18 побед. Патрисио Фрейре в 37 поединках на профессиональнйо сцене ММА одержал 32 победы и пять раз потерпел поражение.