Джейк Пол хочет провести бой по правилам бокса с Конором Макгрегором в Ирландии

YouTube-блогер Джейк Пол заявил, что мечтает провести боксёрский поединок с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором в Ирландии.



«Я хочу сразиться с Конором Макгрегором, я буду драться с ним на боксёрском ринге в Ирландии. Отчасти именно это стало причиной моего путешествия в мире бокса. Я решил для себя, что устрою бой с Макгрегором и выиграю у него. Это побудило меня наячать боксёрскую карьеру», — приводит слова Джейка Пола BJPenn.



В декабре 2021 года Пол победил экс-чемпиона UFC, американца Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. Ранее Пол не раз выражал желание попробовать свои силы в ММА. Также Пол уже продолжительное время выступает против президента UFC Даны Уайта.