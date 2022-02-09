«Насажу его на одну из своих базук». Тайсон Фьюри пообещал нокаутировать Диллиана Уайта

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, британец Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от поединка с обязательным претендентом на титул Диллианом Уайтом.



«Это бой, который мы собираемся провести, Фрэнк Уоррен выиграл торги. Этот парень, Уайт, он бездельник. Ни один из боёв больше не заводит меня. Теперь для меня это просто очередной боксёрский поединок. У меня нет какой-то особо причины для этого боя. Я делаю это, потому что могу.



Я знаю, что Уайт — трус. И у меня нет времени на трусов. Я нокаутирую его. Легко. Насажу его на одну из своих базук, и всё будет кончено», — приводит слова Фьюри BoxingScene.



Бой Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта, как ожидается, состоится 23 апреля в Великобритании на стадионе «Уэмбли».