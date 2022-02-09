Усман может провести бой с Эдвардсом 2 июля

Инсайдер Ариэль Хельвани на своей странице в «твиттере» сообщил дату следующего боя чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усманом. Ранее сообщалось, что в следующем поединке Усман встретится с Леоном Эдвардсом.
«Несмотря на недавнюю операцию Камару Усмана на руке, команде Леона Эдвардса передали, чтобы они готовились к возвращению летом. Они надеются, что смогут получить титульный шанс 2 июля во время Международной бойцовской недели", — написал Хельвани.
Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что Усман перенёс операцию на связках руки.
В середине января 2022 года Уайт сообщил, что следующим соперником Усмана станет британский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс. Позднее Уайт высказался об идее организовать поединок Усмана с Яном Блаховичем. Всего на счету Камару 21 поединок в ММА, в которых он одержал 20 побед и потерпел одно поражение.
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