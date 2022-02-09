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«Это будет не бой, а война». Исмаилов — о поединке с Дуродолой

«Это будет не бой, а война». Исмаилов — о поединке с Дуродолой
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой состоится 25 февраля и пройдёт по правилам бокса.

«Я всегда в отличной боевой форме, это будет не просто бой, а война. Я проходил подготовку со своим братом Рамазаном и Равидом. Два старших брата и два стиля», — приводит слова Исмаилова РЕН ТВ.

35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. В последний раз Магомед сражался в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл соотечественнику Владимиру Минееву, при этом даже потеряв сознание. Напомним, это был их второй бой. В октябре 2018 года была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.

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