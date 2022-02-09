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Тренер Хавьер Мендес рассказал о возможном возвращении Кейна Веласкеса

Тренер Хавьер Мендес рассказал о возможном возвращении Кейна Веласкеса
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Тренер Хавьер Мендес рассказал, что экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес может вернуться в профессиональный спорт, если получит достойное предложение.

«У него есть возможность, если он захочет. Но я не уверен, что ему самому это надо. Я не говорю с ним об этих вещах. Но это возможно. Если кто-то скажет: «Эй, вот тебе $ 2 млн, пойдём драться», он может сказать: «Дайте мне $ 4 млн, и я сделаю это».

Деньги говорят чаще всего. Если деньги будут хорошими и UFC позволит ему, то вполне возможно, что он вернётся», — приводит слова Мендеса BJPenn.

Кейн Веласкес свой последний бой провёл в UFC в 2019 году. Тогда он за 26 секунд проиграл нынешнему чемпиону Фрэнсису Нганну.

Ранее Ислам Махачев выложил фото с Веласкесом.

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