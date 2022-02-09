Сергей Харитонов рассказал о готовности провести бой с Фёдором Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов готов сразиться с соотечественником Фёдором Емельяненко.
«Если придётся биться с нашими бойцами, то буду биться с ними. Мне уже неоднократно говорили про возможный бой с Фёдором Емельяненко. Всегда говорил, что я тоже хочу быть чемпионом, как и он. Так что мне теперь, ждать, пока он уйдёт на пенсию? Я уже тоже немолодой парень, поэтому если организация предложит такой бой, то я соглашусь.
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. У нас в спорте все адекватные ребята. Подрались, а после боя пожали руки. Точно так же было и в моём последнем бою со Спонгом, сначала провели бой, а после поединка подошли друг к другу и выразили уважение», — сказал Харитонов на YouTube-канале «Sport 24: Культура бития».
- 9 февраля 2022
-
19:56
-
18:42
-
17:48
-
16:59
-
15:52
-
14:53
-
13:51
-
12:54
-
11:55
-
10:44
-
09:24
-
01:04
-
00:49
-
00:03
- 8 февраля 2022
-
23:36
-
23:22
-
22:19
-
22:05
-
21:08
-
20:19
-
20:08
-
18:54
-
18:17
-
17:57
-
16:45
-
15:14
-
14:27
-
13:52
-
13:27
-
12:32
-
11:48
-
11:21
-
10:11
-
09:23
-
08:50