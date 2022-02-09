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Сергей Харитонов рассказал о готовности провести бой с Фёдором Емельяненко

Сергей Харитонов рассказал о готовности провести бой с Фёдором Емельяненко
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов готов сразиться с соотечественником Фёдором Емельяненко.

«Если придётся биться с нашими бойцами, то буду биться с ними. Мне уже неоднократно говорили про возможный бой с Фёдором Емельяненко. Всегда говорил, что я тоже хочу быть чемпионом, как и он. Так что мне теперь, ждать, пока он уйдёт на пенсию? Я уже тоже немолодой парень, поэтому если организация предложит такой бой, то я соглашусь.

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. У нас в спорте все адекватные ребята. Подрались, а после боя пожали руки. Точно так же было и в моём последнем бою со Спонгом, сначала провели бой, а после поединка подошли друг к другу и выразили уважение», — сказал Харитонов на YouTube-канале «Sport 24: Культура бития».

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