Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дерек Брансон завершит карьеру после следующих двух боёв

Дерек Брансон завершит карьеру после следующих двух боёв
Комментарии

Журналист MMA Fighting Нолан Кинг рассказал о том, что боец UFC Дерек Брансон в скором времени собирается завершить карьеру.

«Дерек Брансон заявил, что вне зависимости от результатов его следующих поединков после двух боёв он завершит карьеру. Ему хочется завершить карьеру, имея здоровье, чтобы полноценно проводить время со своей семьёй», — сказал Кинг.

В последнем бою Брансон одержал победу над экс-претендентом на титул англичанином Дарреном Тиллом, задушив его в третьем раунде. Для Брансона это была пятая победа подряд в UFC и 24-я в карьере. Тилл проиграл в четвёртый раз за карьеру.

Следующий поединок Брансон проведёт 13 февраля на турнире UFC 271. Его соперником станет американец Джаред Каннонье.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022