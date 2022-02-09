Дерек Брансон завершит карьеру после следующих двух боёв

Журналист MMA Fighting Нолан Кинг рассказал о том, что боец UFC Дерек Брансон в скором времени собирается завершить карьеру.

«Дерек Брансон заявил, что вне зависимости от результатов его следующих поединков после двух боёв он завершит карьеру. Ему хочется завершить карьеру, имея здоровье, чтобы полноценно проводить время со своей семьёй», — сказал Кинг.

В последнем бою Брансон одержал победу над экс-претендентом на титул англичанином Дарреном Тиллом, задушив его в третьем раунде. Для Брансона это была пятая победа подряд в UFC и 24-я в карьере. Тилл проиграл в четвёртый раз за карьеру.

Следующий поединок Брансон проведёт 13 февраля на турнире UFC 271. Его соперником станет американец Джаред Каннонье.