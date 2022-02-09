Иржи Прохазка: не ожидал, что буду драться за титул UFC с Тейшейрой

Чешский боец UFC Иржи Прохазка высказался по поводу предстоящего боя с Гловером Тейшейрой за чемпионский титул.

«Чувствую себя отлично и рад этому, потому что, как только я пришёл в UFC, сразу сказал, что хочу побороться за титул чемпиона, и сейчас я уже тут.

Конечно, я не ожидал, что буду драться за титул с Тейшейрой. Думал, что подерусь с кем-то из парней, которые были на вершине в то время. Он стал чемпионом, и это было неожиданностью для меня. Это показывает, что можно добиться чего захочешь, если справляться с трудностями», — приводит слова Прохазки The All Star.

Напомним, Гловер Тейшейра завоевал чемпионский титул 30 октября 2021 года на турнире UFC 267. Тейшейра победил Яна Блаховича во втором раунде удушающим приёмом и стал самым возрастным чемпионом промоушена.



Всего на счету Тейшейры 40 боёв в ММА, в которых он одержал 33 победы и потерпел семь поражений. Прохазка провёл 32 боя, выиграл 28 из них и проиграл три. Ещё один бой завершился вничью.